Genova, la Valbisagno ostaggio dei cantieri: “Perdiamo ore nel traffico impazzito” (Di giovedì 29 settembre 2022) Chiusi nelle ultime ore i due cantieri di Ireti in Lungobisagno Dalmazia, restano i restringimenti per i lavori sul rio Gatto e lo scolmatore del Bisagno. I commercianti: “Chiudono un buco e ne aprono un altro: abbiamo perso il 40% degli incassi” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 29 settembre 2022) Chiusi nelle ultime ore i duedi Ireti in Lungobisagno Dalmazia, restano i restringimenti per i lavori sul rio Gatto e lo scolmatore del Bisagno. I commercianti: “Chiudono un buco e ne aprono un altro: abbiamo perso il 40% degli incassi”

