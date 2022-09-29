Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 11 del 29 Settembre 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre Songül sta svoltando, un veicolo investe il suo collega e scappa. Songül non sa che tipo di nodo ha sciolto mentre metteva all’angolo gli utenti dell’auto in una casa abbandonata. Dopo che Nejat trova il corpo di Osman, inizia a sospettare la presenza L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
FollieTurche : PUNTATA 11 PROMO 2 'GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI' ?? UNA PERSONA SI RENDE CONTO DEL VALORE DI ALCUNE COSE QUANDO LE PE… -
I due grandi successi della serie Gelsin Hayat Bildigi Gibi daranno l'esempio per altre serie! Serietv Turche
Gelsin Hayat Bildigi Gibi Songül'den dövüs sov! Songül adamlari dövdü, Sadi gururla izledi! Yüzlerce yorum yagdi...Show Tv'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildigi Gibi'nin yeni bölümünde Songül'ün dövüs sahneleri yogun ilgi gördü. Fragmani izleyen ve heyecanla 11. bölümün gelmesini bekleyenler bu sahnelerle ilgili ...
Reyting sonuçlari 28 Eylül Çarsamba: MasterChef, Bir Peri Masali, Müge Anli ile Tatli Sert, Mükemmel EslesmeBu site deneyimlerinizi kisisellestirmek amaciyla KVKK ve GDPR uyarinca çerez (cookie) kullanmaktadir. Bu konu hakkinda detayli bilgi almak için tiklayin. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamizi k ...
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