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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 11 del 29 Settembre 2022

Gelsin Hayat
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Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 11 del 29 Settembre 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre Songül sta svoltando, un veicolo investe il suo collega e scappa. Songül non sa che tipo di nodo ha sciolto mentre metteva all’angolo gli utenti dell’auto in una casa abbandonata. Dopo che Nejat trova il corpo di Osman, inizia a sospettare la presenza L'articolo proviene da MediaTurkey.
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