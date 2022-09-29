Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 11 del 29 Settembre 2022

FollieTurche : PUNTATA 11 PROMO 2 'GELSIN HAYAT BILDIGI GIBI' ?? UNA PERSONA SI RENDE CONTO DEL VALORE DI ALCUNE COSE QUANDO LE PE… -

Serietv Turche

Show Tv'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildigi Gibi'nin yeni bölümünde Songül'ün dövüs sahneleri yogun ilgi gördü. Fragmani izleyen ve heyecanla 11. bölümün gelmesini bekleyenler bu sahnelerle ilgili ...Bu site deneyimlerinizi kisisellestirmek amaciyla KVKK ve GDPR uyarinca çerez (cookie) kullanmaktadir. Bu konu hakkinda detayli bilgi almak için tiklayin. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamizi k ...