Gazebo | chi è la moglie | età | lavoro | figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Gazebo, nome d'arte di Paul Mazzolini, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera fino alla sfera privata e all'amore immenso per la sua famiglia. Paul Mazzolini 'Gazebo' e il rapporto con la moglie Gazebo è legato sentimentalmente a una donna, che si chiama Maria, conosciuta alla fine degli anni '80. Dal loro amore sono nati due figli, Gabriel ed Eva, ma il cantante e produttore ha sempre preferito tenere lontana dai riflettori la vita privata. E concentrarsi sul suo lavoro, tra singoli e produzioni. La famiglia vive a Roma, città dove Paul si è ...

