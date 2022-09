Gasdotto esploso, le previsioni catastrofiche su quello che potrà succedere a breve: gli scienziati allarmati (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Gasdotto Nord Stream esploso sta causando quella che probabilmente rimarrà nella storia come la più grande emissione di gas serra mai registrata. Il danno climatico che ha provocato è decisamente immenso ma potrebbe comportare una serie di drammatici effetti a breve termine che stanno allarmando gli scienziati di tutto il mondo. Cosa potrebbe mai accadere? LEGGI ANCHE :– La profezia biblica sui ‘pazzi’ eventi meteorologici: ‘spiriti immondi e demoniaci’. Cosa dobbiamo ancora aspettarci Gasdotto Nord Stream esploso: paura per quanto sta avvenendo nel Mar Baltico Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel Mar Baltico, il Gasdotto Nord Stream è esploso ed ha cominciato a liberare enormi volumi di metano in quella che è probabilmente ... Leggi su funweek (Di giovedì 29 settembre 2022) IlNord Streamsta causando quella che probabilmente rimarrà nella storia come la più grande emissione di gas serra mai registrata. Il danno climatico che ha provocato è decisamente immenso ma potrebbe comportare una serie di drammatici effetti atermine che stanno allarmando glidi tutto il mondo. Cosa potrebbe mai accadere? LEGGI ANCHE :– La profezia biblica sui ‘pazzi’ eventi meteorologici: ‘spiriti immondi e demoniaci’. Cosa dobbiamo ancora aspettarciNord Stream: paura per quanto sta avvenendo nel Mar Baltico Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel Mar Baltico, ilNord Stream èed ha cominciato a liberare enormi volumi di metano in quella che è probabilmente ...

lukasmantova : @Varallo1967 Beh sicuramente non ha molto senso siano i russi visto che gli basta chiudere il rubinetto e han vinto… - AbbyNormal_____ : @CCiliberto80 @ppdalmon @rik_musmeci @Comunardo Pagato lo stesso? Per il gas che non arriva dal gasdotto esploso? M… - RobertoGuenzi : Complottismi: il gasdotto in realtà non è esploso, hanno fatto una messinscena i Russi per dare la colpa agli USA e… - Ralfmacher : @io_gurt @GiovanniCagnol1 Hanno appena Recuperato un pezzo del gasdotto esploso con la scritta made in USA! ?? - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #primapagina #28settembre #FrontPage Il gasdotto russo è esploso: tutti, a partire dai tedeschi, pensano al sabotaggio.… -