Gas, stoccaggi Italia al 90%. Rischio razionamento solo da febbraio (Di giovedì 29 settembre 2022) L'Italia sta accelerando il suo percorso verso l'indipendenza dal gas della Russia. Mentre il Nord Stream rischia di rimanere fuori uso per i danni subiti dopo il sabotaggio di questi giorni, giungono buone notizie sul doppio percorso che deve portare a liberarsi definitivamente dal ricatto di Mosca. Sarà necessario fare sacrifici almeno per tutto il 2023, ma le prospettive ora sono meno fosche. Obiettivo 90% raggiunto L'Italia ha raggiunto l'obiettivo del 90% degli stoccaggi di gas in anticipo rispetto alla scadenza di fine autunno. "Un traguardo reso possibile dall'intenso lavoro portato avanti dal governo in questi mesi, grazie anche a Snam e al supporto di Gse e Arera" sottolinea il ministro, Roberto Cingolani. "Tale risultato ci consente di puntare verso un obiettivo ancora più ambizioso, al quale lavoreremo nelle prossime ...

