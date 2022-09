Gas | l' Ue traballa e Orban sfida l' Europa | la decisione pericolosa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 settembre 2022) La partita è ancora aperta e gli occhi puntati sul Consiglio Ue Energia di domani venerdì 30 settembre. Il price cap al gas è ancora il nodo su cui inizia ad aprirsi una crepa tra la Commissione e gli Stati membri. In seno al Consiglio è già stata raggiunta una maggioranza qualificata del 65%, certificata sulla carta della lettera che 15 paesi hanno invitato alla Commissione per chiedere di introdurre un tetto al prezzo di tutto il gas importato nell'Ue. L'Esecutivo Ue però non ne ha voluto sapere: nella versione definitiva del non-paper che riassume la sua posizione di fronte ai Ventisette l'ipotesi del price cap generalizzato viene relegata in un allegato, in cui si spiega che ci sono troppi rischi. Un simile tetto "significherebbe che il massimale di prezzo non interverrebbe solo in rapporti contrattuali con importatori di paesi terzi, ma limiterebbe anche il prezzo delle ...