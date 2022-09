Gas | battaglia in Europa sul tetto al prezzo In Germania maxi intervento da 200 miliardi | ma Draghi | «Non possiamo dividerci» Nuove sanzioni alla Russia | l’Ungheria minaccia il veto

(Di giovedì 29 settembre 2022) Molti Stati Ue contrariproposta della Commissione su un «price cap» per il metano russo usato per produrre elettricità. L’Italia tra i 15 che chiedono ungeneralizzato

tranellio : RT @ElioLannutti: Svolta tedesca, veto ungherese, incertezze Ue: si infiamma la battaglia sul gas - ElioLannutti : Svolta tedesca, veto ungherese, incertezze Ue: si infiamma la battaglia sul gas - GiancarloDeRisi : RT @mummy53690440: Svolta tedesca, veto ungherese, incertezze Ue: si infiamma la battaglia sul gas - infoitestero : Gas, battaglia in Europa sul tetto al prezzo. In Germania maxi intervento da 200 miliardi, ma Draghi: «Non possiamo… - mummy53690440 : Svolta tedesca, veto ungherese, incertezze Ue: si infiamma la battaglia sul gas -

ilGiornale.it

...per l'ipotesi di un tetto generalizzato al prezzo del, che già a inizio guerra d'Ucraina fonti europee che eravamo stati in grado di consultare, ritenevano in grado di aprire una...Di fatto il tetto sulrusso inciderà poco sulle bollette , visto che dal 40% di metano russo che arrivava nell'Ue prima della guerra in Ucraina si è scesi al 9%. Inoltre dopo le azioni di ... Svolta tedesca, veto ungherese, incertezze Ue: si infiamma la battaglia sul gas Intanto, dal 1° ottobre la bolletta del gas diventa mensile. La modifica ... che produrrà un aggravio di costi a carico dei consumatori, e minaccia battaglia legale. Secondo l’associazione in difesa ...Giornata sull'ottovolante per la strategia europea sul gas. La Germania vara il piano d'aiuti, 15 Paesi chiedono all'Ue il tetto al gas, Bruxelles vuole mettere il price cap solo sul gas russo ma Buda ...