Gaia Arici cerca casa e posta l’annuncio con una sua foto, travolta dagli insulti: “Mai mi sarei aspettata di esser trattata da prostituta” (Di giovedì 29 settembre 2022) Mette sul web un annuncio di ricerca di appartamento e viene insultata, offesa, umiliata. Gaia Arici, ballerina professionista che ha danzato anche a X Factor, non poteva aspettarsi che quel post su Facebook scatenasse tanto odio. “Cerco stanza singola in affitto a Roma, contattatemi in privato”, ha scritto. E ha accompagnato quelle poche righe con una foto del suo volto. Apriti cielo: è bastato questo per scatenare le furia degli odiatori della Rete, che l’hanno bersagliata con ogni genere di insulti. Soprattutto le donne. Il più frequente: “Prova sulla Salaria”. È la strada dove da sempre si concentra a Roma il fenomeno della prostituzione: l’equazione Salaria-meretricio è diventata una frase fatta. Ora Gaia si chiede: “Perché? Che cosa ho sbagliato?“. Non c’è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Mette sul web un annuncio di ridi appartamento e viene insultata, offesa, umiliata., ballerina professionista che ha danzato anche a X Factor, non poteva aspettarsi che quel post su Facebook scatenasse tanto odio. “Cerco stanza singola in affitto a Roma, contattatemi in privato”, ha scritto. E ha accompagnato quelle poche righe con unadel suo volto. Apriti cielo: è bastato questo per scatenare le furia degli odiatori della Rete, che l’hanno bersagliata con ogni genere di. Soprattutto le donne. Il più frequente: “Prova sulla Salaria”. È la strada dove da sempre si concentra a Roma il fenomeno della prostituzione: l’equazione Salaria-meretricio è diventata una frase fatta. Orasi chiede: “Perché? Che cosa ho sbagliato?“. Non c’è una ...

