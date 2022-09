Gaffe di Biden dal palco | “Dov’è Jackie?” Ma la deputata è morta ad agosto – Video

CBorgonetti : RT @neXtquotidiano: La gaffe di Biden: 'Dov'è Jackie?' Ma la deputata Jackie Walorski è morta ad agosto | VIDEO - ladyrosmarino : RT @neXtquotidiano: La gaffe di Biden: 'Dov'è Jackie?' Ma la deputata Jackie Walorski è morta ad agosto | VIDEO - neXtquotidiano : La gaffe di Biden: 'Dov'è Jackie?' Ma la deputata Jackie Walorski è morta ad agosto | VIDEO - 3009Alek : RT @LaStampa: La nuova gaffe di Biden: “Dov’è Jackie Walorski?”. Ma la deputata repubblicana è morta ad agosto - clawin8 : ...ma non potevano trovare un fantoccio meno rincoglionito? -

Un altro disastro per Mister. Joe, sbadatissimo presidente degli Stati Uniti spesso protagonista di uscite fuori luogo, ha sconcertato gli astanti alla Casa Bianca, durante una conferenza sull'obesità e l'insicurezza ...: chieste informazioni su una deputata morta/ "Dov'è Jackie Walorski" JOESMENTISCE LE DICHIARAZIONI UFFICIALI DELLA CASA BIANCA In attesa della risposta ufficiale da parte dei ...Occhi puntati sull’ultima gaffe del presidente americano Joe Biden, protagonista di uno scivolone nel corso di una conferenza sull’obesità e l’insicurezza alimentare. Non è la prima volta che Joe ...Gaffe del Presidente degli Stati Uniti Biden, durante un intervento a una conferenza sull'obesità e l'insicurezza alimentare, ha chiesto dove fosse Jackie Walorski, deputata repubblicana dell'Indiana ...