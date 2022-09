Gaeta protagonista della Notte Europea dei Ricercatori

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 29 settembre 2022)– Anche quest’anno,è tra le protagonistedei, “Dove le culture si incontrano”, iniziativa promossa dalla Commissionefin dal 2005, che coinvolge ogni anno migliaia die istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L’obiettivo è di creare occasioni di incontro trae cittadini, per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioniricerca in un contesto informale e stimolante. Tra i progetti approvati e finanziati dalla Comunità, la città del Golfo ospiterà “STREETS”, acronimo di Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society, che riunisce insieme, in un’unica ...