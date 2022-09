Francia e Regno Unito aumentano spese militari. Europa al bivio (Di giovedì 29 settembre 2022) Europa al bivio. Di recente sia Francia sia Regno Unito hanno annunciato l’intenzione di voler aumentare considerevolmente i propri bilanci della Difesa per i prossimi anni. Un impegno che risponde sia alle richieste della Nato sul 2% del Pil da destinare al comparto militare sia alle nuove esigenze di sicurezza, rese più evidenti dalla guerra russo-ucraina. Permane il dubbio, quindi, più vincolante per Parigi e meno stringente per Londra nel post-Brexit, se affidarsi nel futuro agli alleati statunitensi oltreoceano per l’approvvigionamento di sistemi d’arma o se la scelta verterà invece sul comprare europeo. Anche nell’ottica di proseguire il cammino verso la Difesa comune europea, iniziato ormai 70 anni fa e ripreso con forza nell’ultimo anno, anche con l’adozione della Bussola strategica. Secondo la ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022)al. Di recente siasiahanno annunciato l’intenzione di voler aumentare considerevolmente i propri bilanci della Difesa per i prossimi anni. Un impegno che risponde sia alle richieste della Nato sul 2% del Pil da destinare al comparto militare sia alle nuove esigenze di sicurezza, rese più evidenti dalla guerra russo-ucraina. Permane il dubbio, quindi, più vincolante per Parigi e meno stringente per Londra nel post-Brexit, se affidarsi nel futuro agli alleati statunitensi oltreoceano per l’approvvigionamento di sistemi d’arma o se la scelta verterà invece sul comprare europeo. Anche nell’ottica di proseguire il cammino verso la Difesa comune europea, iniziato ormai 70 anni fa e ripreso con forza nell’ultimo anno, anche con l’adozione della Bussola strategica. Secondo la ...

