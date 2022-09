Francesco Totti e Noemi Bocchi | BACIO davanti ai figli avuti con Ilary Blasi | FOTO e curiosità sul compleanno del calciatore

UEFAcom_it : ?????????? ?????????? ?????? Festeggiamo il compleanno di Francesco Totti gustandoci tutti i suoi gol in #UCL con la maglia del… - UEFAcom_it : ???? Francesco Totti è __________ ?? #UCL | @OfficialASRoma - CB_Ignoranza : Poteva scegliere il Real, poteva avere la gloria, i trofei, ma ha preferito l’amore del suo popolo. Ha fatto sì che… - zazoomblog : Francesco Totti compleanno con Noemi e bacio davanti agli invitati - #Francesco #Totti #compleanno #Noemi - peda1911 : @SerieA C'è chi non capisce niente di calcio e dirà qualsiasi altra cosa. Poi c'è chi capisce, e ti dice il pallone… -

Non ci sarà una separazione consensuale trae Ilary Blasi: indiscrezioni svelano che la ex coppia andrà in Tribunale. La fine del matrimonio trae Ilary Blasi continua ad interessare il gossip che sta seguendo, ...e Ilary Blasi non sono più una coppia e a stabilire i confini di queste isole, distanti eppure impastate così bene da risultare una unione apparentemente equilibrata, sarà il giudice. ...Secondo un racconto Francesco Totti ha festeggiato il compleanno con Noemi Bocchi per poi scambiarsi un bacio davanti a tutti.Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno un rapporto veramente unico, anche se spesso non è facile parlarne. Ecco cosa ha detto la showgirl.