Francesco Totti bacia Noemi in pubblico: la reazione di Ilary Blasi (Di giovedì 29 settembre 2022) Francesco Totti fa davvero sul serio con Noemi Bocchi e se qualcuno aveva dei dubbi ci ha pensato lui a fugarli, festeggiando il suo compleanno in un ristorante di pesce vicino Roma con lei e pochi amici fedelissimi. In occasione della festa, Totti ha baciato la nuova fiamma per ufficializzare la relazione. Non appena la notizia è trapelata, Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram alcune foto nelle quali appare bellissima e sexy più che mai. Che siano una risposta indiretta all’ex? Secondo molti non ci sono dubbi in merito! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne 2022: chi è Lavinia Mauro, la nuova tronista Uomini e Donne 2022: chi è Lavinia Mauro, la nuova tronista ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 settembre 2022)fa davvero sul serio conBocchi e se qualcuno aveva dei dubbi ci ha pensato lui a fugarli, festeggiando il suo compleanno in un ristorante di pesce vicino Roma con lei e pochi amici fedelissimi. In occasione della festa,hato la nuova fiamma per ufficializzare la relazione. Non appena la notizia è trapelata,ha pubblicato su Instagram alcune foto nelle quali appare bellissima e sexy più che mai. Che siano una risposta indiretta all’ex? Secondo molti non ci sono dubbi in merito! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne 2022: chi è Lavinia Mauro, la nuova tronista Uomini e Donne 2022: chi è Lavinia Mauro, la nuova tronista ...

UEFAcom_it : ?????????? ?????????? ?????? Festeggiamo il compleanno di Francesco Totti gustandoci tutti i suoi gol in #UCL con la maglia del… - UEFAcom_it : ???? Francesco Totti è __________ ?? #UCL | @OfficialASRoma - Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti?? ???? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - GenniferLorenz : RT @UEFAcom_it: ?????????? ?????????? ?????? Festeggiamo il compleanno di Francesco Totti gustandoci tutti i suoi gol in #UCL con la maglia dell'@Offic… - MehmetI67337494 : @ssporttr Francesco totti -