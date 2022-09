Francesco Scianna | chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il successo di X Factor, ripartito da poco, sta travolgendo, ma sembra che l’attrice abbia comunque trovato del tempo per sé e per il suoinfatti sta vivendo una bellissima storia d’amore che è appena nata con il collega, con il quale aveva già lavorato in passato., unper l’attrice Circa un anno faaveva chiuso i rapporti con il suo ex Massimiliano Allegri, con il quale era appena andata a convivere a Milano. La storia non si chiuse nel migliore dei modi ma sembra che ora l’attrice è prontissima per ripartire con una nuova fiamma e anche a livello lavorativo ...