Forza Italia contesta l’attribuzione dei seggi in Campania | Un evidente errore del Ministero

CarloCalenda : Come era prevedibile l’obiettivo di Salvini è fare opposizione alla Meloni. Lo farà sui posti, sulle pensioni, sul… - LegaSalvini : FORZA CAPITANO! RISOLLEVIAMO L'ITALIA! ???? - you_trend : Oltre la metà (56%) dei voti al Movimento 5 Stelle e il 41% dei voti a Forza Italia vengono dal Mezzogiorno. Al con… - gvitoli : @Antonio_Tajani @berlusconi @forza_italia La piaggeria e il lecchinismo del signor Tajani verso Berlusconi rattrista e demoralizza. - ultimora_pol : Silvio #Berlusconi compie oggi 86 anni: ecco la sorpresa organizzata dalla compagna Marta #Fascina, neo deputata di… -

ilgazzettino.it

... i nomi che si rincorrono sono quelli di Antonio Tajani e Matteo Salvini , per "blindare" ancora di più la coalizione cone Lega ed evitare fughe in avanti degli alleati sulle richieste ...Prendo ad esempio un tema, la giustizia: nella scorsa legislatura il Pd è stato più d'accordo con Lega,e Fratelli d'che con il Movimento 5 Stelle. Noi su alcune mire che ha il ... Forza Italia è senza parlamentari, ma ora vuole un sottosegretario Nel primo sondaggio politico realizzato dopo le elezioni da Euromedia Research, Fratelli d’Italia è sempre in testa e in crescita ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-1c992046-ac1c-2168-e1e-f38b4a7b519 ...