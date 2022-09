Food&Science Festival | a Mantova | 3 giorni di riflessione su alimentazione e scienza

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 29 settembre 2022) In quanti modi si può parlare di cibo e di? Risponde a questa domanda la sesta edizione del Food&Science– ideato da FRAME – Divagazioni scientifiche, promosso da Confagricolturae organizzato daAgricola – che torna adal 30 settembre al 2 ottobre per una tredi incontri, laboratori, spettacoli e visite guidate tra luoghi storici della città lombarda, da piazza Mantegna al Teatro Bibiena. Il concetto alla base di questa edizione è quello dei “riflessi” che ogni cosa proietta su ciò che la circonda: legami, interferenze, collegamenti e distorsioni che nascono dietro temi in apparenza distanti ma in realtà connessi nel profondo. E quindi: come si influenzano a vicenda cibo e processi economici? Che impatto hanno cambiamento climatico e ...