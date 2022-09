Fondazione Vodafone vince il Philanthropy Experience Award 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) MILANO – Fondazione Vodafone Italia vince il Philanthropy Experience Award 2022- il premio nazionale dedicato alla filantropia efficace – per la campagna di comunicazione multicanale realizzata con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, per promuovere il progetto “L’esploratore delle cellule tumorali” disponibile sull’app Dreamlab. Il riconoscimento, promosso da Italia non profit e dai promotori del Philanthropy Experience e rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia, intende promuovere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si adoperano in questo ambito. Fondazione Vodafone Italia ha vinto nella categoria “Comunicazione Sociale Efficace”: la ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 settembre 2022) MILANO –Italiail- il premio nazionale dedicato alla filantropia efficace – per la campagna di comunicazione multicanale realizzata conAIRC per la ricerca sul cancro, per promuovere il progetto “L’esploratore delle cellule tumorali” disponibile sull’app Dreamlab. Il riconoscimento, promosso da Italia non profit e dai promotori dele rivolto alle fondazioni di impresa e di famiglia, intende promuovere la cultura filantropica in Italia e dare risalto alle realtà che si adoperano in questo ambito.Italia ha vinto nella categoria “Comunicazione Sociale Efficace”: la ...

