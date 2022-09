Fitta villette a prostitute e le ‘protegge’ da forze dell’ordine

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – Ha afto tredi sua proprietà situate a Varcaturo, frazione balneare del comune di Giugliano in Campania (Napoli), a tre donne che svolgevano attività di prostituzione, e per evitare controlli delle, ha recintato le abitazioni con reti oscuranti e alti cancelli in ferro e installato telecamere per l’eventuale arrivo di pattuglie. Ciò non gli ha evitato però di essere scoperto e arrestato per favoreggiamento della prostituzione. Ai domiciliari è finito un 77enne del posto. Dalle indagini, realizzate dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, è emerso che l’uomo percepiva accanto al canone di affitto anche una somma in nero, e che le donne si succedevano nel contratto di fitto attraverso una normale passaparola. ...