Fiorentina, Mandragora: «Con l'Atalanta gara dura. Inizio complicato, ma ci rifaremo»

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: le dichiarazioni sull'Inizio di stagione dei viola

Le dichiarazioni di Mandragora verso Atalanta Fiorentina:

LE PAROLE –«Contro l'Atalanta sarà una partita impegnativa e importante per il campionato, sappiamo come gioca la squadra di Gasperini. In Conference invece siamo partiti male, per uscire da questa situazione c'è bisogno di lavorare quotidianamente e tutti insieme, giovedì non possiamo sbagliare dobbiamo fare bottino pieno. Non abbiamo iniziato bene, ma avremo il tempo di rifarci».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

