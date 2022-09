(Di giovedì 29 settembre 2022) "Lacon la massima fermezza ognidella Russia di annettereche fanno parte dell'Ucraina. I falsi referendum illegali della Russia non saranno mai riconosciuti". ...

UtoTesoro : RT @MarcoFattorini: Sanna Marin: «La Finlandia condanna con la massima fermezza ogni tentativo della Russia di annettere territori che fann… - smilypapiking : RT @MarcoFattorini: Sanna Marin: «La Finlandia condanna con la massima fermezza ogni tentativo della Russia di annettere territori che fann… - MarcoFattorini : Sanna Marin: «La Finlandia condanna con la massima fermezza ogni tentativo della Russia di annettere territori che… - Enzo51387079 : @infor84672111 I paesi dell'est dove ora l'Europa condanna sono stati imposti dagli usa di entrare nell'unione euro… -

Agenzia ANSA

"Lacon la massima fermezza ogni tentativo della Russia di annettere territori che fanno parte dell'Ucraina. I falsi referendum illegali della Russia non saranno mai riconosciuti". Lo ...L'ipotesi di una annessione è stata accolta dall'unanimeinternazionale - persino tre ... Intanto anche laha deciso di chiudere i confini ai 'turisti' russi a partire dalla notte tra ... Finlandia condanna tentativo russo annessione territori ucraini - Europa "La Finlandia condanna con la massima fermezza ogni tentativo della Russia di annettere territori che fanno parte dell'Ucraina. I falsi referendum illegali della Russia non saranno mai riconosciuti".Mosca prepara un grande spettacolo per dare legittimità alla sua operazione illegale a Donetsk, Luhanks, Zaporizha e Kherson. La cerimonia di firma dei trattati si terrà al Cremlino alle 14 italiane.