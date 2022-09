davcarretta : La Finlandia chiude le frontiere ai turisti russi dopo l’annuncio di mobilitazione parziale e il raddoppio degli in… - PaolilloLuca : 'Finlandia chiude i confini a 'turisti' russi da stanotte' - News24_it : 'Finlandia chiude i confini a 'turisti' russi da stanotte' - telodogratis : La Finlandia chiude i confini - gianny0162 : #Russophobie da domani, venerdì 30/09, la #Finlandia chiude i confini ai cittadini russi. -

Agenzia ANSA

...15 una conferenza stampa del governo per spiegare le nuove regole per l'ingresso dei russi alla frontiera con l'obiettivo, scrive il quotidiano, "di diminuire l'arrivo dei russi infino ...Kiev non smette di lavorare per organizzare uno scambio di 'tutti i rispettivi prigionieri' con la Russia. L'Ue propone il price cap solo al gas ... 'Finlandia chiude i confini a 'turisti' russi da stanotte' - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 29 SET - La Finlandia ha deciso di chiudere i confini ai 'turisti' russi a partire dalla notte tra giovedì e venerdì. Lo afferma il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat che annuncia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...