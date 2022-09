Fine settembre con il maltempo, poi arriva l’Ottobrata: le previsioni (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Ultimi due giorni di settembre all’insegna del maltempo. Dalle mareggiate sul Mar Ligure alle piogge sul versante tirrenico, ancora una volta, il settore occidentale italiano sembra essere il bersaglio principale: sono attesi di nuovo anche nubifragi tra Lazio e Campania, come già avvenuto tra domenica e lunedì scorsi. La perturbazione sta entrando dalla Porta del Rodano, quindi dalla Francia, con venti di Libeccio freddo che spingono piogge verso le regioni tirreniche e poi verso il Nord. Anche le regioni meridionali comunque saranno raggiunte da forte instabilità, come detto in particolare verso la Campania. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che un nucleo di aria fredda in quota è sceso nelle ultime ore dalla Danimarca fino al Mediterraneo, scavando anche una bassa pressione sul Mar Ligure ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Ultimi due giorni diall’insegna del. Dalle mareggiate sul Mar Ligure alle piogge sul versante tirrenico, ancora una volta, il settore occidentale italiano sembra essere il bersaglio principale: sono attesi di nuovo anche nubifragi tra Lazio e Campania, come già avvenuto tra domenica e lunedì scorsi. La perturbazione sta entrando dalla Porta del Rodano, quindi dalla Francia, con venti di Libeccio freddo che spingono piogge verso le regioni tirreniche e poi verso il Nord. Anche le regioni meridionali comunque saranno raggiunte da forte instabilità, come detto in particolare verso la Campania. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che un nucleo di aria fredda in quota è sceso nelle ultime ore dalla Danimarca fino al Mediterraneo, scavando anche una bassa pressione sul Mar Ligure ...

GuidoDeMartini : ?? CONTO ALLA ROVESCIA PER LA FINE DELLE MASCHERINE ?? Dal 30 settembre decadranno le ultime restrizioni che erano s… - acmilan : September’s over, it’s time to crown the month’s @emirates MVP ????? Fine del mese: è il momento di eleggere l’MVP d… - amnestyitalia : #Iran Zakaria Khial, 16 anni, è stato ucciso dalle forze di sicurezza a Piranshahr il 20 settembre. Stava partecipa… - Maestro18991 : RT @acmilan: September’s over, it’s time to crown the month’s @emirates MVP ????? Fine del mese: è il momento di eleggere l’MVP di settembre… - humaxit : RT @LBasemi: ???28 settembre 2022, Praga. Immagini impressionanti Nuova marea umana in Repubblica ceca contro il governo, per la fine del… -