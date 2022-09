Final Four Nations League 2022/23: Italia campione a quota 3,75 (Di giovedì 29 settembre 2022) Un gol di Alvaro Morata a due minuti dal termine ha deciso il derby iberico tra il Portogallo e la Spagna, permettendo così alla nazionale... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Un gol di Alvaro Morata a due minuti dal termine ha deciso il derby iberico tra il Portogallo e la Spagna, permettendo così alla nazionale...

Azzurri : ??? #Mancini: 'Abbiamo fatto molto bene per 70 minuti, gli ultimi 20 non mi sono piaciuti. Siamo contenti, è importa… - GoalItalia : Bonucci voleva già festeggiare con la birra ?? L'Italia c'è, è viva. L'Italia è di nuovo alla Final Four di Nation… - sportli26181512 : Final Four Nations League 2022/23: Italia campione a quota 3,75: Un gol di Alvaro Morata a due minuti dal termine h… - BasketLivornese : SERIE B FEMMINILE: IL JOLLY ACLI ALLE FINAL FOUR DI COPPA TOSCANA #SerieBfemminile: il #JollyAcliLivorno conquista… - BasketLivornese : #SerieBfemminile: il #JollyAcliLivorno conquista le Final Four di Coppa Toscana #Livorno #ilbasketlivorneselive -