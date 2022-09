(Di giovedì 29 settembre 2022) C’è chi lo sapeva e chi è stato colto alla sprovvista. Chi l’ha prese bene, e chi saluta con tristezza, talvolta rancore. Una vittoria schiacciante quella del centrodestra alledel 25 settembre che hato a terra diversi parlamentari. È lunga la lista di chi non ce l’ha fatta e così molti i saluti a Palazzo Madama e Montecitorio. A colpire è che diversi sembrano assumere i toni di una bocciatura agli esami. «Non me l’aspettavo, è stato tutto così veloce e non ho avuto il tempo di pensare al», ha commentato così l’ex deputato dem Emanuelela sconfitta con Isabella Rauti nel collegio di Sesto San Giovanni. Con il 45,4% dei voti contro il 30,8%, la destra si è così ripresa la cosiddetta Stalingrado d’Italia. E ora che farà? Ancora non lo sa: «Ci penserò – ha detto in un’intervista a Il Giornale – ...

Sepensa di lasciare il campo politico (per il momento), c'è chi non ci pensa proprio. "Ho ... Stefania, così come il presidente uscente della Camera Roberto Fico dei 5 Stelle. " ..."Ci penserò - assicura- in ogni caso io sono architetto e potrei tornare nello studio da cui ... È il progetto di Stefania, uno dei volti più noti di Forza Italia, ed è pure il ... Fiano, Prestigiacomo, Paragone, Sensi: chi lascia il parlamento (e la politica) dopo le elezioni Il presidente della Camera torna "grillino semplice", il ministro potrà laurearsi C'è chi l'aveva messo in conto e chi è stato preso alla sprovvista. «Non me l'aspettavo, è stato tutto così veloce e n ...Il taglio dei parlamentari, un sistema elettorale che non fa sconti e il crollo di molti partiti: sono queste le tre cause per cui diversi candidati illustri non sono riusciti a garantirsi un seggio n ...