Ferrovie regionali Roma Nord e Roma Lido | un passo avanti e due indietro Ecco la nota sulla chiusura delle biglietterie

italiaserait : Ferrovie regionali Roma Nord e Roma Lido: un passo avanti e due indietro. Ecco la nota sulla chiusura delle bigliet… - juanmjm : RT @dottorpax: Coi distributori automatici di un più che decente espresso Lavazza anche sui regionali minori, le ferrovie svizzere fanno un… - RickyPalazzolo : @martadicecose Grazie a una convenzione del Ministero dell'Interno con Trenitalia e ferrovie, gli elettori fuori s… - ronaRigoletto : @RickyPalazzolo @SaraSanfi Un costo rimane ma lo Stato rimborsa.Grazie a una convenzione del Ministero dell'Intern… - webecodibergamo : Dalle 20 di sabato 24 e per l’intera giornata di domenica 25 settembre i treni regionali sulla linea Milano – Bresc… -

Astral e Cotral ci hanno comunicato che chiuderanno TUTTE le biglietterie sulle dueentro il mese di ottobre, anzi, hanno già cominciato a chiuderle da qualche settimana, come quelle nella ......contratto di servizio con la Regione - fanno sapere dadello Stato - perché ci sono un tot di treni per un tot di orari. Ed è stabilito dal contratto di servizio, non da noi. Sui...Dagli amici dei due comitati, Pendolari Roma Ostia e Pendolari Roma Nord, riceviamo il seguente comunicato scritto congiuntamente: “Ferrovie ex concesse: un passo avanti due indietro. Partono i lavori ...“Molti calabresi si stanno lamentando, giustamente, per l’aumento dei biglietti e degli abbonamenti di Trenitalia. Domani la Giunta regionale, che ho ...