Fermi tutti, siamo al top. Femministe contro Boldrini: “Vattene da questa piazza” (Video) (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set – “Vada via da questa piazza”. La paladina del femminismo contestata in piazza dalle Femministe. Può esserci qualcosa di più esilarante? Chissà, intanto godiamoci questo spettacolo farsesco degno della miglior tragicommedia. Qualcosa che neppure la geniale mente di Plauto avrebbe potuto partorire, perché in fondo la realtà supera la fantasia anche nella comicità. E così la compagna Laura Boldrini si è dovuta sorbire le dure accuse delle compagne di “Non una di meno”, durante la manifestazione sull’aborto in piazza Esquilino, a Roma. Femministe si scagliano contro la Boldrini: “Vattene” Nel Video, tutto da gustarsi, si vedono alcune ragazze che inveiscono contro l’ex ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set – “Vada via da”. La paladina del femminismo contestata indalle. Può esserci qualcosa di più esilarante? Chissà, intanto godiamoci questo spettacolo farsesco degno della miglior tragicommedia. Qualcosa che neppure la geniale mente di Plauto avrebbe potuto partorire, perché in fondo la realtà supera la fantasia anche nella comicità. E così la compagna Laurasi è dovuta sorbire le dure accuse delle compagne di “Non una di meno”, durante la manifestazione sull’aborto inEsquilino, a Roma.si scaglianola: “” Nel, tutto da gustarsi, si vedono alcune ragazze che inveisconol’ex ...

davcarretta : Fermi tutti! FdI ci informa che 1) che fare il saluto fascista durante un funerale non è reato e si fa se lo chie… - IlPrimatoN : Signori e signore, fermate tutto. Prendetevi due minuti di relax e godetevi questo show: compagne femministe vs co… - dukana2 : RT @matteoc1951: BUONGIORNO a tutti,comunque la pensiate,ieri ha fatto la prima uscita pubblica la vecchia figura della De Micheli,aspirant… - wrapinpetals : COSA FERMI TUTTI - thousandbubbles : ZITTI SILENZIO FERMI TUTTI STO PER VINCERE -