Fedriga: "Con Novartis una collaborazione per la medicina del futuro" (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – "Unire ricerca, innovazione e impresa con l'avvio di startup direzionate a intervenire nel miglioramento del sistema sanitario è una delle finalità di questa collaborazione che guarda al futuro". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, oggi a Trieste con il vicegovernatore e assessore alla Salute Riccardo Riccardi, l'assessore alla Ricerca Alessia Rosolen e l'amministratore delegato di Novartis Italia Valentino Confalone, nel presentare i primi due progetti frutto della partnership tra la Regione Fvg e la multinazionale farmaceutica, a cui sono destinati – ha ricordato Fedriga – 45 milioni di euro (sulla parte di spesa corrente) nel triennio, a testimonianza della volontà programmatica dell'Amministrazione. Come spiega il presidente friulano – secondo quanto ...

