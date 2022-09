Federvini e Milano Wine Week lanciano nuovo forum 'Wine Agenda' (Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Nasce una nuova collaborazione tra la Federvini e la Milano Wine Week, il più grande evento non fieristico dedicato al mondo del vino che, per la quinta edizione, in programma dall'8 al 16 ottobre, tornerà a puntare i riflettori internazionali sulla grande produzione vinicola Made in Italy con un ampio palinsesto di appuntamenti, esperienze e momenti di confronto per il pubblico business e di consumatori. Tra questi, debutterà mercoledì 12 ottobre a Palazzo Serbelloni la prima edizione del forum 'Wine Agenda', il nuovo appuntamento annuale realizzato in collaborazione da Federvini e Milano Wine ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022), 27 set. (Adnkronos) - Nasce una nuova collaborazione tra lae la, il più grande evento non fieristico dedicato al mondo del vino che, per la quinta edizione, in programma dall'8 al 16 ottobre, tornerà a puntare i riflettori internazionali sulla grande produzione vinicola Made in Italy con un ampio palinsesto di appuntamenti, esperienze e momenti di confronto per il pubblico business e di consumatori. Tra questi, debutterà mercoledì 12 ottobre a Palazzo Serbelloni la prima edizione del', ilappuntamento annuale realizzato in collaborazione da...

