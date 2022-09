Federica Pellegrini riceve la Laurea Honoris Causa a Roma: “Un sogno avverato” (Di giovedì 29 settembre 2022) Ennesimo riconoscimento per Federica Pellegrini, alla quale è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e adattate presso l’università San Raffaele di Roma. La campionessa olimpica ha tenuto una lectio magistralis intitolata “La Donna e la Performance Sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione”. “È una giornata incredibile, sono veramente felice – le parole della 34enne veneta -. E’ il coronamento di una parte della mia vita. Portare una tesi sul ciclo mestruale nelle atlete, un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione. Cosa c’è nel mio futuro? Da sportiva che si è allenata tanto credo molto nella meritocrazia, spero di diventare una brava dirigente studiando molto”. “Credo sia prioritario ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 29 settembre 2022) Ennesimo riconoscimento per, alla quale è stata conferita lain Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e adattate presso l’università San Raffaele di. La campionessa olimpica ha tenuto una lectio magistralis intitolata “La Donna e la Performance Sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione”. “È una giornata incredibile, sono veramente felice – le parole della 34enne veneta -. E’ il coronamento di una parte della mia vita. Portare una tesi sul ciclo mestruale nelle atlete, un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione. Cosa c’è nel mio futuro? Da sportiva che si è allenata tanto credo molto nella meritocrazia, spero di diventare una brava dirigente studiando molto”. “Credo sia prioritario ...

