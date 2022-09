Federica Pellegrini | laurea honoris causa all’Università San Raffale di Roma

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 29 settembre 2022) "Questaè il coronamento di una parte della mia vita. Portare una tesi sul ciclo mestruale nelle atlete, un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione. È stato per tanto tempo un argomento tabù per le sportive di alto livello". Ne ha parlatoall'Università San Raffaele di, dove le è stata conferita lain Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate. Non è la prima volta che la nuotatrice 34enne affronta l`argomento scelto per la lectio magistralis (La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione), riportandone problematiche e criticità. La vicinanza con il ciclo aveva fatto un brutto scherzo alla ex nuotatrice alle Olimpiadi di ...