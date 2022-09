Federica Pellegrini con toga e tocco, la laurea honoris causa all'Università San Raffaele di Roma (Di giovedì 29 settembre 2022) Grande giorno per Federica Pellegrini , che oggi ha ricevuto una laurea honoris causa all' Università San Raffaele di Roma . Un altro prestigioso traguardo per la campionessa olimpica che, a un anno ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Grande giorno per, che oggi ha ricevuto unaall'Sandi. Un altro prestigioso traguardo per la campionessa olimpica che, a un anno ...

andreastoolbox : #Federica Pellegrini con toga e tocco, la laurea honoris causa all'Università San Raffaele di Roma - ClaraPorta4 : RT @ItaliaTeam_it: Dottoressa Fede! ??????? Laurea honoris causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso… - FreebarNo : voglia di vivere come federica pellegrini quando non nuota - franconemarisa : RT @ItaliaTeam_it: Dottoressa Fede! ??????? Laurea honoris causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso… - leggoit : Federica Pellegrini con toga e tocco, la laurea honoris causa all'Università San Raffaele di #Roma -