Fantacalcio, le condizioni di Ciro Immobile: arriva l’esito della risonanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Ciro Immobile, in questi giorni, sta preoccupando i tifosi della Lazio e i Fantallenatori per le sue condizioni fisiche: arriva l’esito della risonanza. In questa lunga pausa per le Nazionali, la vicenda legata all’infortunio di Ciro Immobile ha lasciato senza fiato i tifosi della Lazio e migliaia di Fantallenatori. Il bomber napoletano si è fermato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 29 settembre 2022), in questi giorni, sta preoccupando i tifosiLazio e i Fantallenatori per le suefisiche:. In questa lunga pausa per le Nazionali, la vicenda legata all’infortunio diha lasciato senza fiato i tifosiLazio e migliaia di Fantallenatori. Il bomber napoletano si è fermato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Juventus, infortunio per #Miretti: le sue condizioni - Fantacalcio : Lazio, le condizioni di Immobile: l'esito dell'ultima risonanza - Fantacalcio : Inter, bandiera bianca per Lukaku: out con la Roma, Calhanoglu c'è - Fantacalcio : Spezia, Verde recuperato per la Lazio: le condizioni - Fantacalcio : Lecce, il report sulle condizioni di Ceesay e Banda -