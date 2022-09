Falconeri x Pastiglie Leone | partnership da assaporare e indossare

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 29 settembre 2022)ci sorprende ancora. Questa volta la novità non è solo da scoprire con gli occhi, ma anche da! Per l’arrivo della stagione invernale, unatutta da scoprire unisce così, azienda dolciaria del Torinese, fondata nel 1857. Dal 26 settembre al 2 ottobre, in tutti i negozi italiani, con l’acquisto di una maglia in cashmere sarà possibile ricevere in omaggio lepersonalizzate. Per l’occasione, infatti, le storiche caramelle indosseranno un abito nuovo: un packaging rivisitato e perfettamente in linea con il colore dei capi in cashmere. La caramella gusto Spritz strizza l’occhio alla maglia colore crab mentre il pack caramelle gusto violetta si abbina alla maglia viola. E ancora, il ...