Fabio Tuiach è stato condannato a due anni per diffamazione omofobica avvenuta a mezzo social (Di giovedì 29 settembre 2022) Partiamo ricordandoci – opportunamente – chi sia Fabio Tuiach e cosa abbia detto in passato a proposito della comunità LGBTQIA+ e non solo. Ex consigliere leghista di Trieste, Tuiach è stato licenziato dall’ente del porto per i suoi estremismi No Green Pass, ed è stato portato a processo dai Sentinelli di Milano con accusa di diffamazione a mezzo social (VKontakte, il Facebook russo). Tuiach è noto anche per altre uscite omofobe oltre a quella per cui è stato condannato. A dare la notizia, tra gli altri, sono stati proprio i Sentinelli di Milano che parlano di «sentenza storica vista la portata della condanna per diffamazione». Da sottolineare che la pena è stata aumentata dal giudice ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 settembre 2022) Partiamo ricordandoci – opportunamente – chi siae cosa abbia detto in passato a proposito della comunità LGBTQIA+ e non solo. Ex consigliere leghista di Trieste,licenziato dall’ente del porto per i suoi estremismi No Green Pass, ed èportato a processo dai Sentinelli di Milano con accusa di(VKontakte, il Facebook russo).è noto anche per altre uscite omofobe oltre a quella per cui è. A dare la notizia, tra gli altri, sono stati proprio i Sentinelli di Milano che parlano di «sentenza storica vista la portata della condanna per». Da sottolineare che la pena è stata aumentata dal giudice ...

