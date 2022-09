F1 | Max Verstappen | “Non penso al campionato | mi concentro gara per gara senza fretta”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Maxè inevitabilmente il vero osservato speciale del weekend a Marina Bay in occasione del Gran Premio di Singapore 2022, valido come 17° round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese della Red Bull viene infatti da cinque vittorie consecutive e ha già a disposizione il primo match point iridato dell’anno, anche se per festeggiare la certezza aritmetica del titolo avrebbe bisogno di una combinazione molto complessa di risultati. In ogni caso il secondo Mondiale è ormai in ghiaccio da tempo, quindi il nativo di Hasselt può cominciare a mettere nel mirino diversi record storici da qui a fine. La tre-giorni di Singapore potrebbe rivelarsi però più difficile rispetto agli ultimi appuntamenti per la RB18, perché il tortuoso lay-out della pista asiatica dovrebbe esaltare i punti di forza della Ferrari. “Non ...

LauraLuthien86 : Però ragazzi prima di buttarvi contro un pilota leggete le sue reali parole. Ecco le dichiarazioni di Lewis su una… - zazoomblog : F1 Max Verstappen vince il Mondiale già a Singapore se…le possibili combinazioni - #Verstappen #vince #Mondiale - fuoripistanet : Con Max Verstappen che ha ora 116 punti di vantaggio su Charles Leclerc nella classifica piloti, Damon Hill ha iden… - motori_it : Max Verstappen può vincere il titolo a Singapore - frahamoswald : io cmq sono bilancia di settembre come max verstappen state attenti a me -

Il Gran Premio di Singapore potrebbe consegnarci una Ferrari competitiva e in grado di mettere in difficoltà la Red Bull e, al suo primo match point stagionale per quanto riguarda il titolo di campione del mondo. Carlos Sainz, quarto a Marina Bay con la Toro Rosso nel 2017 pensa alla vittoria, non vuole in ...Carlos Sainz guarda con fiducia al week end in pista a Singapore: lo spagnolo della Ferrari si dice pronto a dare battaglia per ostacolare il cammino verso il mondiale di. "Qui, se sei ...Il pilota della Red Bull allontana l'ipotesi di laurearsi campione già in questo weekend. Hamilton: "Speriamo di non essere lontani dagli ..."Singapore un bel posto dove gareggiare. Il meteo può sempre svolgere un ruolo e potrebbe esserci pioggia nel weekend. E poi i dossi potrebbero rendere tutto più difficile. Noi competitivi Pensiamo d ...