F1 Gp Singapore | Perez | “Le Ferrari saranno forti e competitive”

(Di giovedì 29 settembre 2022) “Forse è la gara più faticosa dal punto di vista fisico. Sarà importante tenere la macchina lontano dai muri. A Monza leeranoe qui. Anche la Mercedes è in crescita: non hanno mezze misure, o sonooppure hanno tanti problemi”. Lo ha detto Sergiodurante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1. “Ci sono tante curve e sul rettilineo si salta molto.è la gara più impegnativa del calendario”, ha concluso il pilota della Red Bull. SportFace.

