F1 GP Singapore 2022 | Hamilton | “Tornare qui è bello | spero nelle sensazioni del 2018”

(Di giovedì 29 settembre 2022) “. Dalla mia vittoria del 2019 sembra passata una vita. La pista è epica, è un layout molto avventuroso, con tutte queste curve. La speranza è di provare la stessa sensazione del mio giro di qualifica nel”. Lo ha detto Lewisin conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1. “Qualunque sia la situazione, daremo il massimo per avere una tappa pulita – ha aggiunto il pilota della Mercedes –. Abbiamo imparato molto su questa macchina. Ci potrà aiutare questo aspetto perché ora sappiamo meglio come si comporterà. Conosciamo i suoi limiti e sta a noi ora aggirarli”, ha concluso. SportFace.

Di seguito tutte le combinazioni che consentirebbero a Max Verstappen di laurearsi Campione del Mondogià acon cinque gare di anticipo:... Max Verstappen si presenta sul circuito cittadino dicon la difficile, ma possibile ...del secondo titolo in carriera addirittura con cinque tappe di anticipo nel Mondiale di Formula UnoLa squadra di Faenza fa debuttare a Singapore una nuova configurazione aerodinamica: è stato modificato il naso e il disegno dell'ala anteriore con un profilo principale a cucchiaio che passa sotto al ...Tre anni dopo la Ferrari ritorna sui gradini più alti del podio in ricordo di una notte speciale in quel di Singapore 2019 ...