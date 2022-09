F1, George Russell: “Non penso alla classifica generale, ma alle prestazioni. Sulla vettura del 2023…” (Di giovedì 29 settembre 2022) George Russell è concentrato e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Singapore, dove si torna a correre dopo le due ultime edizioni cancellate per colpa della pandemia, il pilota inglese proverà a proseguire nel suo ottimo primo anno in Mercedes, anche se dovrà sfidare le insidie di Marina Bay, tra muretti e guard-rail davvero vicini. Dopo aver corso su una pista come Monza, ovvero da alte velocità, questa volta i piloti saranno di scena sul tortuoso circuito cittadino singaporiano, dove la potenza del motore non fa la differenza. Max Verstappen partirà, come sempre, come il grande favorito del weekend, ma la Ferrari potrebbe essere più vicina del solito rispetto alla W13, per una chance da non farsi sfuggire. Nel corso ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022)è concentrato e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Singapore, dove si torna a correre dopo le due ultime edizioni cancellate per colpa della pandemia, il pilota inglese proverà a proseguire nel suo ottimo primo anno in Mercedes, anche se dovrà sfidare le insidie di Marina Bay, tra muretti e guard-rail davvero vicini. Dopo aver corso su una pista come Monza, ovvero da alte velocità, questa volta i piloti saranno di scena sul tortuoso circuito cittadino singaporiano, dove la potenza del motore non fa la differenza. Max Verstappen partirà, come sempre, come il grande favorito del weekend, ma la Ferrari potrebbe essere più vicina del solito rispettoW13, per una chance da non farsi sfuggire. Nel corso ...

