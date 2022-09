Exclusive Padel Cup | si riparte l’1 ottobre | sei tappe tra Roma e Milano | vip protagonisti

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo il grande successo della prima edizione,laCup di Intesa Sanpaolo. Gli appassionati dipotranno godere così di un autunno imperdibile, perché ricomincia il circuito organizzato da MSP Italia e firmato dalla prestigiosa carta di credito del gruppo bancario, la. In campo tanti vip anche quest’anno, l’anno scorso carrellata di volti noti tra cui gli ex calciatori Beppe Bergomi (che ha giocato il doppio misto in coppia con la moglie Daniela), Serginho, Cristian Zenoni (vincitore anche di una tappa) e Nicola Legrottaglie, la showgirl ed ex calciatrice Astrid Ericsson, Luca Facchetti (figlio dell’indimenticato Giacinto), l’ex pallavolista Pasquale Gravina, l’attrice Sarah Maestri e il conduttore di Zelig Davide ...