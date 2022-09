Eventi Roma – Metro C: le fermate di Giardinetti e Torre Maura, palcoscenico itinerante del dramma di Shakespeare (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 2 ottobre 2022, Shakespeare rivivrà nella Metro C di Roma, tra le fermate di Giardinetti e Torre Maura, con Tempesta d’amore underground: sull’inedito (non) palco 7 attori, musici e artisti di strada, con il pubblico protagonista, per un incontro tra la pratica del teatro itinerante, della musica di strada e del live action role playing.Ne La Tempesta di William Shakespeare Miranda e Ferdinando, separati da un destino avverso, tra magie e illusioni vivono un amore senza tempo. Immaginate Miranda e Ferdinando nel 2022, alle prese con i loro drammi shakespeariani nelle stazioni della Metropolitana di Roma e, per la precisione, in quelle della Linea C. E immaginate di poter partecipare alla loro festa ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 2 ottobre 2022,rivivrà nellaC di, tra ledi, con Tempesta d’amore underground: sull’inedito (non) palco 7 attori, musici e artisti di strada, con il pubblico protagonista, per un incontro tra la pratica del teatro, della musica di strada e del live action role playing.Ne La Tempesta di WilliamMiranda e Ferdinando, separati da un destino avverso, tra magie e illusioni vivono un amore senza tempo. Immaginate Miranda e Ferdinando nel 2022, alle prese con i loro drammi shakespeariani nelle stazioni dellapolitana die, per la precisione, in quelle della Linea C. E immaginate di poter partecipare alla loro festa ...

italiaserait : Eventi Roma – Metro C: le fermate di Giardinetti e Torre Maura, palcoscenico itinerante del dramma di Shakespeare - italiaserait : Eventi Roma – Sabato a Forte Monte Antenne ‘Gran Concerto per Ennio Morricone’ con 50 musicisti - essaysmythe : Sarò al Polo del '900 a Torino 10 ott. e a Borgo Digitale (Syracuse School of Architecture) a Firenze 11 ott. forse… - Manuel731547180 : @spaolino479 @matteosalvinimi molti eventi si stanno ripetendo, come è successo prima, prima ci fu la peste, poi un… - TuttoSuRoma : EurHop #Roma Beer Festival 2022: degustazioni, incontri e laboratori -