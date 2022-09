Eros Ramazzotti shock: davvero lo ha fatto con lei (Di giovedì 29 settembre 2022) Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti tornano a far sognare i fan: cosa è successo Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continuate a far sognare i fan. Tutto è accaduto al concerto del cantante romano, quando improvvisamente è spuntata la presentatrice. In questo periodo si è parlato tanto di possibile ritorno di fiamma, seppur ogni spiffero è parso solo un piccolo pettegolezzo. Dopo quello che si è visto sabato sera all’Arena di Verona, però, qualcosa sembra essere cambiato. Eros Ramzzotti e Michelle Hunzkier continuano a far sognare i fan Cosa c’è realmente tra Eros e Michelle? Questo è quello che si stanno chiedendo in tanti dopo averli visti assieme al concerto del cantante. Improvvisamente sul palcoscenico è apparsa la Hunziker ma a far scatenare il pubblico le ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 settembre 2022) Michelle Hunziker etornano a far sognare i fan: cosa è successo Michelle Hunziker edcontinuate a far sognare i fan. Tutto è accaduto al concerto del cantante romano, quando improvvisamente è spuntata la presentatrice. In questo periodo si è parlato tanto di possibile ritorno di fiamma, seppur ogni spiffero è parso solo un piccolo pettegolezzo. Dopo quello che si è visto sabato sera all’Arena di Verona, però, qualcosa sembra essere cambiato.Ramzzotti e Michelle Hunzkier continuano a far sognare i fan Cosa c’è realmente trae Michelle? Questo è quello che si stanno chiedendo in tanti dopo averli visti assieme al concerto del cantante. Improvvisamente sul palcoscenico è apparsa la Hunziker ma a far scatenare il pubblico le ...

