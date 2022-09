Enrica Bonaccorti | la foto choc sui social | “Non mi hanno menata” Cosa è successo

occhio_notizie : Incidente per #EnricaBonaccorti: “Non mi ha menata nessuno, sono caduta dalle scale”. Si è sottoposta ad un'operazi… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Enrica Bonaccorti ha avuto un piccolo incidente: è caduta dalle scale e si è dovuta sottoporre ad un’operazione alla spalla. L… - fanpage : Enrica Bonaccorti ha avuto un piccolo incidente: è caduta dalle scale e si è dovuta sottoporre ad un’operazione all… - DonnaGlamour : Enrica Bonaccorti, incidente e lividi sul viso: “Sono caduta di faccia” - Humana83 : Ero indecisa se pubblicare o meno.. anzitutto auguro alla Bonaccorti una pronta guarigione ?? forza Enrica ?? ma vole… -

Paura per. La conduttrice televisiva è stata protagonista di un piccolo incidente : ha raccontato con un post su Instagram di essere caduta dalle scale e di essersi 'sbriciolata' la spalla . ...Brutto incidente per, che si è mostrata sui social con lividi sul viso in seguito ad una caduta in casa. Conduttrice storica,ha annunciato l'ospitata a Pomeriggio Cinque per raccontare ...Paura per Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva è stata protagonista di un piccolo incidente: ha raccontato con un post su Instagram ...Enrica Bonaccorti si mostra su Instagram dopo l'incidente che le ha procurato lividi sul viso e le ha "sbriciolato una spalla".