Eni | allo stabilimento Versalis di Mantova l' iniziativa ' Prosumer road'

Milano, 29 set. (Adnkronos) - Con la sesta tappa allo stabilimento Versalis di Mantova, continua 'Prosumer road', il ciclo di incontri organizzato da Eni con le associazioni dei consumatori, le istituzioni, le università e i rappresentanti di Confindustria sui temi della sostenibilità, della transizione energetica e dell'economia circolare. L'iniziativa promuove il confronto tra le diverse componenti della società civile e industriale in un'ottica di sostenibilità e integrazione. L'obiettivo è di riflettere sul ruolo del cittadino quale protagonista attivo della dimensione energetica. La sesta tappa ha aperto le porte dell'impianto Versalis di Mantova per parlare della chimica al servizio dell'economia circolare.

