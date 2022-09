“Emozioni Garantite” |  il LibroDisco di Maurizio Vandelli con 13 canzoni di Lucio Battisti

(Di giovedì 29 settembre 2022) foto di Umberto ScimittoMILANO – Oggi, 29 settembre, data scelta non a caso, esce il LibroDisco di Maurizio Vandelli “”, due CD: in uno 13di, nel secondo le basi per il karaoke entrambi contenuti nel libro a cura di Massimo Cotto (PLAYaudio/Believe). “Finalmente arriva il LibroDisco con le 13di, quelle che ho più amato e alle quali, ai tempi, ho collaborato – afferma Maurizio Vandelli – e un secondo CD con solo le basi per fare il vostro Karaoke a casa in auto o dove volete, il tutto prodotto da me con Filadelfo Castro. I due cd sono contenuti in un libro a cura di Massimo Cotto che ha raccolto e racconta le mie avventure più esilaranti (ed anche sexy)”. “Scrivere un libro con Maurizio ...

Il 29 settembre, data scelta non a caso, esce il LibroDisco di Maurizio Vandelli "", due cd: in uno 13 canzoni di Lucio Battisti, nel secondo le basi per il karaoke, entrambi contenuti nel libro a cura di Massimo Cotto. "Finalmente arriva il LibroDisco con le 13 ...