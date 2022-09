Emergenza gas, nuove falle ed esplosioni nel Nord Stream (Di giovedì 29 settembre 2022) Un totale di quattro perdite di gas. È quanto ha scoperto e reso noto la Guardia costiera della Svezia a proposito delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e 2 nel Mar baltico al confine con la Danimarca. Due di queste quattro perdite si trovano nella zona economica svedese. Ed è buio fitto sugli autori di quello che sembra a tutti un sabotaggio. Finora la Svezia aveva segnalato una maxi perdita di gas sul Nord Stream 1 a Nord-est dell’isola di Bornholm. La Danimarca ha confermato la presenza di una perdita sul Nord Stream 2 a sud-est dell’isola e di un’altra a Nord-est sul Nord Stream 1. Le grandi perdite stanno causando notevoli bolle marine di centinaia di metri in superficie, rendendo per il momento impossibile ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 29 settembre 2022) Un totale di quattro perdite di gas. È quanto ha scoperto e reso noto la Guardia costiera della Svezia a proposito delle linee del gasdotto1 e 2 nel Mar baltico al confine con la Danimarca. Due di queste quattro perdite si trovano nella zona economica svedese. Ed è buio fitto sugli autori di quello che sembra a tutti un sabotaggio. Finora la Svezia aveva segnalato una maxi perdita di gas sul1 a-est dell’isola di Bornholm. La Danimarca ha confermato la presenza di una perdita sul2 a sud-est dell’isola e di un’altra a-est sul1. Le grandi perdite stanno causando notevoli bolle marine di centinaia di metri in superficie, rendendo per il momento impossibile ...

