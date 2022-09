Élite | ecco tutti i protagonisti che non rivedremo nella sesta stagione!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tornerà a partire dal 18 Novembre su Netflix, la seguitissima serie televisiva spagnola ideata da Carlos Montero e Darío Madrona ormai giunta alla suastagione. In attesa di scoprire cosa ci offrirà questo nuovo, attesissimo capitolo, il trailer della serie tv ha sciolto un dubbio in merito alla presenza di Itzan Escamilla: Samuel è ancora vivo o è morto nell’ultima puntata della quinta stagione? Purtroppo gli appassionati della serie tv non rivedranno uno dei pilastri del teen drama. Come ha riportato CiakGeneration.it, Itzan Escamilla non è l’unico protagonista ad aver lasciato il set di: Pol Granch non torneràstagione di Elite. Quel che poteva essere un rumor che vi abbiamo segnalato nelle scorse settimane sembra adesso essere confermato dai fatti. È stato infatti ...