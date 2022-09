Elisabetta Gregoraci, chi è il fidanzato Giulio Fratini: foto, età, lavoro, Instagram (Di giovedì 29 settembre 2022) A luglio scorso l’abbiamo vista sul palco di Battiti Live, lo show musicale dell’estate di Italia 1. Eppure, ora a battere sembra essere il suo di cuore perché nella sua vita ci sarebbe una nuova ‘fiamma’. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, l’ex di Flavio Briatore, che ora sembrerebbe essere felice al fianco di un altro uomo. View this post on Instagram A post shared by Elisabetta Gregoraci (@ElisabettaGregoracireal) Elisabetta Gregoraci è fidanzata? A svelare l’identità dell’uomo ‘misterioso’ al fianco di Elisabetta Gregoraci è stato il settimanale Di Più. Lui è Giulio Fratini, un giovane imprenditore più giovane della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) A luglio scorso l’abbiamo vista sul palco di Battiti Live, lo show musicale dell’estate di Italia 1. Eppure, ora a battere sembra essere il suo di cuore perché nella sua vita ci sarebbe una nuova ‘fiamma’. Stiamo parlando di, l’ex di Flavio Briatore, che ora sembrerebbe essere felice al fianco di un altro uomo. View this post onA post shared by(@real)è fidanzata? A svelare l’identità dell’uomo ‘misterioso’ al fianco diè stato il settimanale Di Più. Lui è, un giovane imprenditore più giovane della ...

