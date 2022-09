Elezioni, vorrei fare il complottista e pensare che la sinistra abbia lasciato vincere la destra. Invece… (Di giovedì 29 settembre 2022) vorrei essere un complottista. Sì, nell’analizzare i risultati di queste Elezioni politiche preferirei pensare che alla sinistra – nella sua frammentaria e irrilevante frammentazione che va dal Pd ai microorganismi dei partitini personali – sia stata imposta la sconfitta dai poteri finanziari e sovranazionali che ormai governano il mondo occidentale. Questi ultimi, dopo aver imposto agli eredi di Marx e Gramsci delle leggi scellerate e contrarie agli interessi delle classi popolari (Jobs act, buona scuola, opposizione al reddito di cittadinanza e in generale tutte quelle che hanno distrutto i diritti sociali conquistati in decenni di lotte dei lavoratori), avrebbero deciso che è giunta l’ora di affidare il comando alla destra. Quella che adesso gode di un conseguente consenso popolare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022)essere un. Sì, nell’analizzare i risultati di questepolitiche preferireiche alla– nella sua frammentaria e irrilevante frammentazione che va dal Pd ai microorganismi dei partitini personali – sia stata imposta la sconfitta dai poteri finanziari e sovranazionali che ormai governano il mondo occidentale. Questi ultimi, dopo aver imposto agli eredi di Marx e Gramsci delle leggi scellerate e contrarie agli interessi delle classi popolari (Jobs act, buona scuola, opposizione al reddito di cittadinanza e in generale tutte quelle che hanno distrutto i diritti sociali conquistati in decenni di lotte dei lavoratori), avrebbero deciso che è giunta l’ora di affidare il comando alla. Quella che adesso gode di un conseguente consenso popolare ...

