Elezioni Italiane, l'analisi del voto: il centrodestra (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 25 settembre 2022 si sono tenute in tutta Italia le Elezioni di entrambi i rami del Parlamento per la XIX Legislatura. Le Elezioni, le prime che si sono svolte subito dopo la stagione estiva (o durante, a seconda del vostro stato d'animo) hanno visto la netta prevalenza del (centro)destra con una grande prestazione di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che, come scrive il New York Times è "prohibited favourite" (proibitivamente – per gli altri – favorita). Ma andiamo con ordine e cominciamo a parlare del (centro)destra. Fratelli d'Italia Il partito fondato da Giorgia Meloni, Ignazio la Russa e Guido Crosetto nel 2013 è probabilmente l'unico partito che non esce da queste Elezioni con le ossa rotte. In 9 anni, FdI è passata dal 2% al 26% e ha fatto una cosa che il centrosinistra pare aver dimenticato: ha convinto gli ...

