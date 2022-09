Elettrodo Montecorvino-Benevento | Ricciardelli lancia il ‘Comitato per il no’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Sindaco di Santa Paolina, Rino, hato un appello ai cittadini del suo comune e a quelli dei comuni circostanti affinché, insieme ai loro sindaci, si uniscano in un comitato che sia in grado di opporsi al passaggio sui propri territori dell’ttoattualmente in fase di programmazione da parte di Terna. “Dopo la battaglia contro il biodigestore a Chianche – spiega– siamo pronti a difendere ancora una volta il territorio e i nostri concittadini. Questa volta siamo chiamati a tutelare la salute di tutti contro le conseguenze dei campi elettromagnetici che si generano in prossimità deglitti di notevole entità.” “Nei giorni scorsi – prosegue – ho sentito i ...